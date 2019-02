Bruno de Carvalho: «Não cabe na cabeça de ninguém ir à final da Taça com o Aves e perder»

O Sporting disputou a final da Taça de Portugal pouco tempo depois do ataque à Academia de Alcochete e perdeu. Algo que para Bruno de Carvalho "não cabe na cabeça de ninguém".O antigo presidente do Sporting, em entrevista à TVI, explicou que não esteve na concentração nem foi ao jogo porque "não queria ser um elemento perturbador". "O Sporting tinha mais do que a obrigação de ganhar o jogo, mesmo tendo acontecido o que aconteceu em Alcochete. Se víssemos que os jogadores estavam tão afetados, então o líder devia ter escolhido outros para jogar".Bruno conta que recebeu mensagens de Jorge Jesus a convidá-lo para ir à concentração. "Tenho mensagens trocadas com o treinador que me dizia para ir ao hotel. Não fui porque não queria ser um elemento perturbador. Queria uma vitória, queria que depois daquele incidente horrível os sportinguistas pudessem festejar uma vitória na Taça de Portugal. Mas não conseguimos absolutamente nada. Era o que eu temia em janeiro.""Vi o jogo em casa. Fiquei destroçado quando vi a exibição e o resultado. Sofria com os resultados do Sporting, como ainda sofro. Com todo o respeito pelo Aves, não cabe na cabeça de ninguém que o Sporting vá a uma final da Taça com o Desportivo das Aves e acabe por perder."