Bruno de Carvalho não deve ir à AG do Sporting

Bruno de Carvalho não deverá comparecer na Assembleia Geral do Sporting, marcada para este sábado, que irá deliberar sobre o recurso da pena de suspensão de um ano, que lhe foi aplicada pela Comissão de Fiscalização.Segundoapurou, o ex-presidente está a pensar delegar a leitura de uma declaração, escrita pelo próprio, num representante.Embora a decisão fique, naturalmente, sujeita a uma mudança de planos de última hora, é esta, ao dia de hoje, a decisão tomada pelo antigo líder leonino.Na AG, os sócios do Sporting vão ser chamados a deliberar sobre os recursos dos castigos de Bruno de Carvalho e de mais cinco elementos do anterior Conselho Diretivo, que foram suspensos por 10 meses (Carlos Vieira, Rui Caeiro, Alexandre Godinho, José Quintela e Luís Gestas).Como revelou esta terça-feira o presidente da MAG do Sporting, Rogério Alves, em conferência de imprensa, BdC e os restantes ex-dirigentes estão autorizados a usar da palavra na assembleia durante 15 minutos . A confirmação ou revogação das penas será decidida por maioria simples (50+1) dos votos.A AG será realizada no Pavilhão João Rocha e tem início previsto para as 14h30 deste sábado, dia 15 de dezembro.