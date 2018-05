E prosseguiu: "Aqui não há sacos azuis, verdes ou o que for, não há atos de corrupção, não há contactos com o Brasa, não há emails. Escamoteram tudo o que apareceu ontem. Não me falem em segredo de justiça, porque isto também o está. Onde está o Brasa? Onde está os emails a pedir nomeações? Não vos posso garantir nada. O que posso garantir é que os jogadores são a minha família, que escolhi, em cada modalidade. Saberemos, como sempre fizemos, gerir o Sporting perante qualquer adversidade que surja. Alertamos desde já que existem jogadores em choque, mas muitas vezes por trás do jogador aproveita-se emocionalmente um advogado ou um agente. Vocês sabem claramente as minhas posições com os bons e os maus agentes, as minhas lutas. Uma coisa garanto: o Sporting não ficará sem os seus ativos, garantirá a segurança de todos e tomará as medidas internas para garantir que jamais volta a acontecer um ato destes. Não há corrupção, não há sacos azuis. O maior especialista de direito desportivo, Meirim, quando entro no futebol, a primeira coisa que faz é um artigo sobre o caso Bruma. E ganhámos. Cá estamos para trabalhar e garantir toda a paz e estabilidade. Não há, juridicamente, nenhuma razão para que os jogadores rescindam".

Bruno de Carvalho abordou a atual situação dos jogadores do Sporting sublinhando não existir "juridicamente nenhuma razão para que os jogadores rescindam"."[Jogadores] Sofreram horrores com o que se passou na Academia. Não pode, não deve, haver qualquer tipo de rescisão. Irão perguntar se posso garantir aos sportinguistas que ninguém tentará apresentar. Ninguém pode, porque na vida podemos tudo. Apenas estou a dizer que as coisas tiveram um princípio, um meio e um fim. Juridicamente, queremos que os jogadores joguem com toda a alegria e demonstrem o que é o Sporting. Que os adeptos durante todo o dia demonstrem o que é o Sporting, que seja um excelente jogo e que este grupo conquiste a Taça de Portugal, que culmine esta época com um título, e que os sportinguistas que estão a passar por uma das semanas mais negras a nível de ataque, consigam levar uma felicidade para casa, que possam continuar a estar orgulhosos do que é o seu clube, a sua direção, a sua comissão executiva da SAD", afirmou.