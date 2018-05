Bruno de Carvalho não vai voltar a sentar-se no banco de suplentes. Esta decisão surge na sequência da escolha de Augusto Inácio para o cargo de diretor geral para o futebol."Por decisão do próprio, o Presidente do Conselho de Administração da SAD e do Clube deixará de estar presente no banco de suplentes no jogos da equipa de Futebol Profissional, exercendo as suas funções institucionais", pode ler-se no comunicado em que é confirmado o regresso de Inácio.