16h16 - A TVI 24 diz que o pai de Bruno de Carvalho ainda se encontra no Pavilhão João Rocha e que 40 sócios estão inscritos para falar.





16h15 - Alexandra de Carvalho, irmã de Bruno de Carvalho, presta declarações à saída do Pavilhão: «Está tudo a ser preparado para que Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho sejam expulso mas tenho aquela esperança que possa acontecer aqui um milagre». Para Alexandra de Carvalho mais do quer decidir a expulsão dos dois, trata-se de decidir "que Sporting é que os sócios do clube querem".15h58 - 'Correio da Manhã' avança que a irmã de Bruno de Carvalho já falou e que "insultou Rogério Alves". Acrescenta ainda que o presidente da Mesa da Assembleia Geral lhe "retirou a palavra".15h50 - Já entraram 2.500 sócios na AG.15h32 - De acordo com informação oficial, até ao momento já entraram 1.539 sócios para a assembleia geral.15h - Hora prevista para o início da Assembleia Geral, assim como da votação. Segundo explica o Sporting, às 19h30 será o fim da acreditação para entrada no Pavilhão João Rocha, sendo admitida a entrada para quem esteja na fila a essa hora.14h55 - Veja aqui o momento da chegada de Frederico Varandas14h15 - Já já algumas dezenas de sócios do Sporting junto ao Pavilhão João Rocha. Veja aqui as primeiras imagens O Sporting reúne-se em assembleia geral para votar os recursos de Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho às respetivas penas de expulsão. Embora tenha uma carga dramática diferente, esta AG decorrerá em moldes idênticos à de 15 de dezembro.Nessa altura, os sócios deliberaram manter as penas de suspensão aplicadas a BdC e aos restantes elementos da antiga direção que haviam apresentado recurso. Agora só BdC e Godinho o fizeram, mas o facto é que nem um nem o outro tencionam comparecer hoje no Pavilhão João Rocha para fazerem a própria defesa, a despeito dos 15 minutos que lhes foram concedidos por Rogério Alves. O presidente da MAG tem sido muito contestado por apoiantes de Bruno de Carvalho, como aconteceu há uma semana, na AG do orçamento. Desta vez, porém, não haverá lugar a discussão de pontos fora da ordem de trabalhos e a votação começará logo pelas 15 horas, em simultâneo com as intervenções dos sócios, precisamente um dos pontos que motiva a ausência de BdC. De resto, a pergunta que constará do boletim de voto não foi divulgada pela Mesa.Para Bruno, após cinco anos na presidência, esta será uma espécie de... finalíssima, pelo menos para os próximos oito anos, período pelo qual pode ficar impedido de se (re)candidatar. Fechando-se ou não o ciclo, nada ficará como dantes. O ex-líder leonino foi destituído a 23 de junho de 2018 com o voto de 71,36% dos sócios, e foram cerca de 14.700 que passaram pela Altice Arena. Hoje deverão ser menos mas espera-se uma participação superior aos 1.200 de há uma semana.