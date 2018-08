Bruno de Carvalho nega tentativa de congelar contas do Sporting

Através de comunicado, Bruno de Carvalho negou ter avançado para qualquer tentativa de congelamento das contas do Sporting ou da Sporting SAD . Na mesma missiva, o antigo presidente do Sporting fala num "novo exercício de despudorada desonestidade intelectual" por parte da Comissão de Gestão encabeçada por Artur Torres Pereira."É evidente que ninguém procurou congelar qualquer conta bancária do Sporting C.P. Estas expressões devem-se a grosseira ignorância frequentemente manifestada pelos comissários de JMS (vulgo comissão de gestão) que, manifestamente, não dominam o léxico que usam", assegura a mesma nota."Foram os membros da Direcção em exercício, surpreendidos por mais uma grotesca e solene minuta dos comissários de JMS, que falando em nome do Clube e como se fossem a sua direcção em exercício, vêm fazer novo exercício de despudorada desonestidade intelectual, invocando participações por crimes inexistentes. i.e., crimes que não existem na ordem jurídica (crime de "fraude" não existe) ou crimes cuja definição não poderia nunca abarcar como crime o que dispõe o artigo 381, nº3 do Código de Processo Civil ("CPC").Trata-se evidentemente de mais uma manifestação maculada pela crassa ignorância, sempre envolvida em frases de minuta, imediatamente suportada por um alarde de conversas de taberna em antenas de televisão onde se procura a lavagem cerebral dos públicos que a isso se submetam.Sublinha-se que nestas deploráveis exibições, das mais grosseiras tiradas, não se inibem sequer de expressar as imaginações delirantes sobre os Tribunais, inclusivamente fazendo-se intérpretes do que os senhores Juízes decidirão.Os membros da Direcção em exercício por força da suspensão precária determinada pelo artigo 381, nº3 do CPC fizeram e farão o que devem, por mais que em antenas de gente dificilmente qualificável se multipliquem insultos e ameaças.Finalmente, é evidente que ninguém procurou congelar qualquer conta bancária do Sporting C.P.Estas expressões devem-se a grosseira ignorância frequentemente manifestada pelos comissários de JMS (vulgo comissão de gestão) que, manifestamente, não dominam o léxico que usam.Insiste-se: não houve nenhuma tentativa de congelamento de qualquer conta bancária do Sporting C.P. ou da Sporting C.P.- Futebol, SAD.20 de Agosto de 2018,Bruno de CarvalhoPresidente do Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal"