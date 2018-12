Bruno de Carvalho nega ter dupla nacionalidade e questiona: «Onde está o papel?»

Bruno de Carvalho negou ter dupla nacionalidade (portuguesa e moçambicana) e lamentou que o pedido que fez à Embaixada de Moçambique para emitir uma declaração a comprovar tal facto ainda não tenha merecido resposta. Numa publicação no Facebook onde questiona "onde está o papel?", o antigo presidente do Sporting fala num "mistério por desvendar"."Estamos a acabar o ano e ainda existem vários 'mistérios' para desvendar. Vou colocar aqui um. As autoridades portuguesas insistiram muito, durante o processo em curso da Academia, que eu tinha dupla nacionalidade (portuguesa e moçambicana). Até a Wikipédia tem esta informação!!! Perante isto, faz cerca de mês e meio a dois, solicitei formalmente, através da advogada, uma declaração da Embaixada de Moçambique a desmentir esta informação. A informação é totalmente falsa... O documento não aparece... Que está a retardar tanto tempo a reposição da verdade?", referiu o ex-líder leonino.Recorde-se que pouco depois da detenção, no âmbito da investigação ao ataque à Academia, o Correio da Manhã revelou que Bruno de Carvalho poderia ficar em prisão preventiva porque o juiz poderia entender que existia perigo de fuga , na medida em que, defendiam as autoridades, o ex-presidente tinha também nacionalidade moçambicana e Portugal não tem acordos de extradição com aquele país africano.