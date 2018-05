Continuar a ler

"O que nós sabemos é que Madeira houve atletas que infelizmente por impulsividade, pelo seu temperamento mais quente não conseguiram aguentar aquilo que é a frustração. Não sou um grande apologista mas eu próprio sofri na pele impropérios, por exemplo jogo com o Paços. Houve jogadores que não conseguiram aguentar. Eu confesso que percebo. É duro para pessoas de sangue quente que se sentem injustiçadas mas temos de saber aguentar. Acontece que nesse momento no aeroporto foram trocadas palavras com alguma gravidade com adeptos do Sporting.""Sem o nosso conhecimento foi dito por um dos seus ex-líderes que iria na terça-feira falar com esses atletas que lhes chamaram nomes. Continuo a dizer que os jogadores não têm culpa nenhuma do que se passou foi um ato hediondo.""O carro entrou e saiu. Não foi a administração da SAD que deu autorização a absolutamente ninguém".