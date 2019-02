Bruno de Carvalho: o motivo que travou o despedimento de Jesus e o homem que é "fator de equilíbrio" de JJ

Pouco depois de apresentar o seu livro , "Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência", Bruno de Carvalho concedeu uma entrevista à TVI, onde abordou alguns temas da obra. Num dos momentos, falou de Jorge Jesus, de quem é agora um "descrente" e ainda do consultor motivacional que trabalhou com o técnico em Alvalade."Agora sou um crente em Jesus e um descrente total em Jorge Jesus. (...) Tentava gerir o mau-estar [n.d.r.: entre jogadores e treinador] falando várias vezes, sendo o mais honesto. Quando Jorge Jesus me apresentou Evandro Mota, não percebi o que ele fazia, mas quando assisti à saída dele e o que aconteceu depois, passei a valorizar o trabalho dele, pois era fator de equilíbrio para o Jorge e entre o Jorge e os jogadores. O Jorge necessita desse equilíbrio. Fizemos uma primeira época fantástica [2015/16) e vamos ver ao nível da justiça se ainda vamos ser campeões ou não", referiu o ex-presidente leonino, referindo-se aos processos que correm na justiça relacionados com o Benfica.BdC explicou ainda que o fator financeiro foi decisivo para que não tivesse demitido Jorge Jesus logo em janeiro do ano passado, quando a luta pelo título estava já comprometida: "Não despedi JJ porque falávamos de 9 M€. Recuperação? Já pouco haveria para fazer. Tentei aproximar jogadores e treinador. Também aconteceu [os jogadores dizerem que não seriam campeões com JJ]."Tal como tinha afirmado na apresentação do seu livro horas antes , o antigo presidente do Sporting sublinhou que não pretende voltar a Alvalade. "Disse que a curto e médio prazo não e a longo possivelmente também não. Nunca se diz nunca mas isso não está nos meus planos. Escolheram um caminho que não era o que seguiria mas neste momento terrível do Sporting é apoiar e haver união", vincou, admitindo que não tem saudades do futebol: "vejo só jogos do Sporting mas não tenho saudades do mundo do futebol. Não me arrependo de ter cumprido um sonho e missão, que acho que cumpri bem. Mas não é um meio que me deixe grandes saudades."