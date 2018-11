Bruno de Carvalho já está no Tribunal do Barreiro: acompanhe todos os pormenores

A irmã de Bruno de Carvalho e o advogado A irmã de Bruno de Carvalho e o advogado

9h49 - A diligência pode sofrer atrasos devido à greve dos funcionários judiciais, que decore até às 11 da manhã.9h35 - Bruno de Carvalho e Mustafá entram nas instalações do tribunal pela garagem, em carros descaracterizados, em contra-mão.9h23 - Os funcionários judiciais estão em greve e um pequeno grupo de pessoas, com bandeiras azuis, protestam junto ao tribiunal do Barreiro.9h20 - A irmã de Bruno de Carvalho, Alexandra, e o advogado José Preto acabam de chegar ao tribunal.9h15 - Mustafá também já saiu do posto da GNR do Montijo, rumo ao Tribunal do Barreiro.9h12 - Bruno de Carvalho já está a caminho do Tribunal do Barreiro. Está a ser transportado numa carrinha da GNR.8h54 - O antigo presidente do Sporting corre o risco de ficar em prisão preventiva, pois o juiz pode entender haver perigo de fuga. Bruno de Carvalho8h42 - A PSP está a criar um apertado perímetro de segurança no Tribunal do Barreiro. Estão cerca de 30 agentes no local.8h39 - Bruno de Carvalho deve deixar as instalações da GNR em Alcochete rumo ao Tribunal do Barreiro por volta das 9h30.- Há cerca de um mês Bruno de Carvalho compareceu diante do DIAP e do DCIAP disposto a prestar declarações sobre este caso, mas não foi ouvido, por isso é expectável que hoje fale com o juiz de instrução criminal, embora não seja obrigado a fazê-lo.- O Ministério Públicoo mais rapidamente possível. Jesus encontra-se na Arábia Saudita, onde treina o Al-Hilal.- O testemunho de Bruno Jacinto, oficial de ligação aos adeptos na direção de Bruno de Carvalho que se encontra em prisão preventiva, foi fundamental para a detenção de Bruno de Carvalho. Jacinto contou às autoridades que o ex-líder leoninoaos ataques aos jogadores.- O ex-presidente do Sporting está: dois de dano com violência, 20 de sequestro, um de terrorismo, 12 de ofensa à integridade física qualificada, um de detenção de arma proibida e 20 de ameaça agravada. Ao todo estão detidas 40 pessoas no âmbito deste processo.- Bruno de Carvalho está detido no posto da GNR de Alcochete; Mustafá encontra-se no Montijo. No caso do líder da Juve Leo podem ainda pender acusações de tráfico de droga, pois foi apreendida cocaína na sede da claque.- O antigo presidente do Sporting e o líder da Juve Leodomingo, mas só hoje serão presentes ao juiz, uma vez que ontem, segunda-feira, as autoridades estiveram a analisar todo o material apreendido (computadores e tablets).- Bruno de Carvalho e Mustafá, líder da Juventude Leonina, vão ser ouvidos esta manhã, a partir das 10 horas, no Tribunal do Barreiro por um juiz de instrução criminal, no âmbito do processo que investiga ods ataques à Academia de Alcochete, ocorridos a 15 de maio.