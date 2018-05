Continuar a ler

Em primeiro, que o chefe de Estado "lhe está a imputar responsabilidades", (...) deixando instalar a dúvida". Em segundo, que Marcelo Rebelo de Sousa está "disponível para aceitar que um grupo de marginais ponha em causa a realização de um evento relevante e que se ache no direito de acreditar que influencia as suas decisões", de acordo com a nota.



Na quarta-feira, o Presidente da República disse sentir-se "vexado" com os incidentes e questionado sobre se vai no domingo à final da Taça de Portugal, no Jamor, Marcelo respondeu apenas: "para já não quero dizer mais nada".



Negando qualquer responsabilidade no "ato hediondo" cometido na terça-feira na academia do clube, referindo-se às agressões contra os jogadores e equipa técnica do Sporting, Bruno de Carvalho criticou também na nota enviada à agência Lusa a posição do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.O presidente do Sporting acusou o chefe de Estado de "não ter sido taxativo" a, para a final da Taça de Portugal, uma manobra que disse lamentar e lhe permite apenas fazer "duas leituras".

