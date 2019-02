Bruno de Carvalho para William após telefonema a Mustafá: «Agora todos sabem o mentiroso que és»

"Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" chega esta sexta-feira às livrarias. Record leu as revelações de Bruno de Carvalho sobre os cinco anos à frente do Sporting e faz, ao longo do dia, um resumo de todos os temas e protagonistas. William Carvalho é um dos principais visados.Na reunião com o plantel antes do jogo com o Paços de Ferreira, Bruno de Carvalho irritou-se com Rui Patrício por este o tratar por ‘você’ em vez de ‘presidente’ e diz que alguns jogadores "falaram e foram frontais, como Bas Dost, Coates e Ristovski.""Depois, o William Carvalho deu voz a uma teoria mirabolante: ‘Você julga que nós não sabemos que pediu à Juve Leo para nos bater?’, referiu ele. Foi aí que, à frente de todo o plantel, puxei do telemóvel, coloquei em voz alta e liguei ao líder da Juve Leo, Nuno Vieira (mais conhecido por Mustafá). ‘Alguma vez te pedi para ameaçares jogadores?’ perguntei. (…) ‘Não, claro que não.’Desliguei a chamada e dirigi-me ao William: ‘Agora todos os teus colegas sabem o mentiroso que és’. Mas (…) acredito que muitos dos outros jogadores ficassem a pensar que eu tinha feito algum pedido daqueles a uma claque do Sporting. Era uma mancha que ele estava a querer lançar sobre mim."