Bruno de Carvalho passou a noite na GNR de Alcochete e só deve ser ouvido terça-feira

Bruno de Carvalho foi detido em casa, domingo ao final da tarde, e transportado discretamente para a GNR de Alcochete, onde passou a noite. O ex-presidente do Sporting aguarda agora pelo primeiro interrogatório judicial, mas deverá passar outra noite nos calabouços, uma vez que só deverá ser ouvido no Tribubal do Barreiro terça-feira.Mustafá, o líder da Juventude Leonina, foi também detido domingo, nas instalações da claque, em Alvalade, e passou a noite na GNR do Montijo. Nas buscas realizadas à sede da Juve Leo as autoridades encontraram drogas (20 gramas de cocaína e uma quantidade indeterminada de haxixe). Também será ouvido amanhã, no Barreiro, pelo mesmo juiz que colocou em prisão preventiva os restantes elementos da claque.