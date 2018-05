Bruno de Carvalho pode recandidatar-se à presidência do Sporting se os sócios votarem a destituição do Conselho Diretivo a 23 de junho. "Não há nada nos estatutos do Sporting ou na lei geral que impeça um titular de órgão social que veja o seu mandato revogado de voltar a candidatar-se para o mesmo ou outro órgão social do clube", destaca Margarida Dias Ferreira, esclarecendo estar a falar em tese."Não houve convocatória, não houve assembleia, não houve nenhuma deliberação de destituição de ninguém", justifica. A advogada considera, por outro lado, que a questão dos prazos para a realização de eleições após destituição "é confusa nos estatutos".