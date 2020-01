Bruno de Carvalho: «Predisponho-me a ir para a frente da SAD do Sporting imediatamente»

Bruno de Carvalho mostrou disponível para, sem qualquer pagamento ou contra-partida imediata, liderar já a SAD do Sporting com intenção de travar o que diz ser a "destruição" do clube. Isto sem exigir a saída de Frederico Varandas, o atual líder, com quem trabalharia.





"Predisponho-me a ir para a frente da SAD do Sporting imediatamente com Frederico Varandas como presidente do clube. Não quero carros, não quero dinheiro, não quero salário, não quero cartões, não quero nada do Sporting a não ser no dia em que o Sporting for campeão nacional de seniores masculinos... aí quero receber e com retroativos", começou por dizer o antigo presidente dos leões, destituído em assembleia geral, no seu comentário semanal na rádio 'Estádio'.Bruno de Carvalho, que é arguido no julgamento do ataque a Alcochete (acusado de ser o mandante), acrescentou que gostaria de ter ao seu lado o atual vice-presidente responsável pela área financeira. "Predisponho-me a fazer isso com o braço direito sendo Salgado Zenha, com Varandas a presidente do clube", referiu, desvalorizando o facto de também ter sido expulso de sócio: "não interessa se fui expulso ou não, não imponho condição nenhuma. Não consigo mais ver esta destruição do Sporting, esta guerra civil. Amo de mais este clube, não consigo fingir que estou alheado. (...) Estou na disposição de engolir... não são sapos, são crocodilos!"