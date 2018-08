Continuar a ler

Ao contrário das informações iniciais, porém, as penas dos restantes membros do anterior Conselho Diretivo que não se demitiram serão diferenciadas. Carlos Vieira, Rui Caeiro, José Quintela, Luís Gestas e Alexandre Godinho vão ser suspensos por 10 meses. Luís Roque ficará apenas com uma admoestação registada.Com esta decisão, que será oficial nas próximas horas, Bruno de Carvalho e Carlos Vieira vão ser impedidos de apresentar as respetivas candidaturas à presidência do Sporting.Segundo Record apurou, a conclusão dos processos está a ser ultimada e as notificações estão já a ser enviadas.Nas próximas horas, a Comissão de Fiscalização promoverá um esclarecimento sobre a decisão.