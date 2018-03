Bruno de Carvalho disse esta terça-feira que vai processar Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalistas, após as declarações desta na Assembleia da República."A Presidenta não vai fazer um processo contra mim mas vou eu fazer um processo contra a Presidenta", escreveu o dirigente do Sporting no Facebook, afirmando que Sofia Branco "está manietada pela teia pois fica caladinha quando, já por duas vezes seguidas, o seu presidente estadista e arguido ameaçou jornalistas com processos a torto e a direito".

Autor: Luís Miroto Simões