Bruno de Carvalho e o Conselho Diretivo pretendem promover três sessões de esclarecimento junto dos sócios, conforme explicou Fernando Correia, o novo assessor do presidente leonino, aos jornalistas esta sexta-feira."O presidente do Sporting e restante Conselho Diretivo irão promover três sessões de esclarecimento junto dos sócios: domingo de manhã, a partir das 10h00, no pavilhão João Rocha; em Faro a partir das 19h00 no dia 30 de maio; no Grande Porto no dia 1 de junho, a partir das 19h00. Os locais exatos no Porto e em Faro serão depois anunciados."