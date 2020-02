Bruno de Carvalho: «Quando o William ia para a noite e arranjava problemas, a quem ligava?»

Bruno de Carvalho afirmou que vários jogadores do Sporting, entre os quais William Carvalho, tinham relações de amizade com elementos das claques. Ouvido no âmbito do Julgamento do ataque à Academia, o antigo presidente leonino deixou críticas ao agora médio do Betis.





"Tenho acompanhado de perto o que se tem passado. William Carvalho quando saía à noite e se metia em problemas, o que era comum, a quem é que ligavam? A membros da claque. Havia um grande grau de intimidade entre estas pessoas. Nesta perspetiva, aquilo que se passou no aeroporto da Madeira era normal", referiu BdC à juízaConfrontado com a reunião com os jogadores após o episódio no aeroporto da Madeira, Bruno de Carvalho referiu: "Perguntei ao Acuña o que se tinha passado. Ele, o Battaglia e o William pouco preocupados. Disse-lhes: 'não sabem o que passei durante, foram meter-se com o líder'.O ex-líder leonino garante que sempre pretendeu um ambiente de cordialidade entre as partes: "Quando cheguei ao Sporting havia jogadores que falavam de visitas a casa e à Academia, perseguições... Depois vejo que havia jogadores a gesticular e com ofensas e eu não queria isso, nem de adeptos nem de jogadores, não podia haver excessos de parte a parte."BdC falou ainda dos momentos que se seguiram ao ataque: "Chego à Academia, saio do carro e o primeiro jogador com que me cruzo é com o William, que me disse: 'Acha que nós não sabemos que foi você que mandou fazer isto?'"