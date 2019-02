Bruno de Carvalho: «Que venham outros 47 anos, agora outra vez como adepto do Sporting»

Bruno de Carvalho celebra hoje 47 anos, assinalando o que diz ser um "dia especial", por poder celebrar junto da família e dos amigos, e recordando que faz esta sexta-feira precisamente oito anos desde que se candidatou pela primeira vez à presidência do Sporting, o qual acabaria por assumir em 2013, durante cinco anos e meio. Um período que irá agora contar através do seu livro - que estará nas bancas daqui a exatamente uma semana -, ao mesmo tempo que projeta o seu futuro, "cheios de novos sonhos e projetos"."Hoje estou a viver um dia especial por vários motivos. Faço 47 anos e posso celebrá-los junto de familia e amigos. Não há nada melhor do que isso. Hoje passam precisamente oito anos sobre a minha primeira candidatura, em que comecei a concretizar o maior sonho da minha vida: ser presidente do Sporting Clube de Portugal. Também estou muito contente de vos anunciar que a segunda edição do meu livro, sobre esse período da minha vida, está na gráfica. Já falta pouco para o poderem ler. Que venham outros 47, agora outra vez como adepto do Sporting Clube de Portugal, cheios de novos sonhos e projectos, rodeado de gente que me faça ser cada vez melhor Homem", referiu o antigo presidente verde e branco no Instagram.