Bruno de Carvalho quer Varandas a testemunhar

Bruno de Carvalho revelou ontem, na rádio Estádio, que arrolou Frederico Varandas, atual presidente do Sporting, como testemunha no processo de Alcochete. Pinto da Costa, líder do FC Porto, também faz parte da lista.O ex-líder dos leões também arrolou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, mas o juiz recusou enviar as questões a ambos. BdC é um dos 44 arguidos do caso da invasão à Academia, a 15 de maio de 2018. Está acusado de terrorismo e 98 crimes por alegada autoria moral. O julgamento arranca depois de amanhã, no Tribunal do Monsanto, em Lisboa.