Bruno de Carvalho: «Querem expulsar-me porque têm medo que possa recandidatar-me e ganhar»

Bruno de Carvalho diz temer pela legalidade da Assembleia Geral do Sporting que está agendada para o dia 6 ed julho, na qual os sócios vão apreciar o recurso da sua expulsão. O antigo presidente dos leões deu o exemplo da ata da AG de destituição."Temo que seja mais uma Assembleia Geral antiestatutária e ilegal. Até hoje ninguém conhece a ata da destituição. É uma das atas mais importantes, já que é a primeira vez que alguém destituiu o presidente do Sporting. Isto é normal? Isto é legal? Não é. É uma ilegalidade total. A ata tinha de ter sido lida. E foi negada a sua leitura. Sabe o que Rogério Alves respondeu aos associados que lhe perguntaram? 'Ponham-me em tribunal.' Isso é o que ele responde às pessoas quando algo não lhe agrada. Se ele disser que eu estou a mentir, essas pessoas a quem ele respondeu estão prontas para responder em tribunal", frisou em entrevista ao 'Expresso'.Questionado sobre qual pensa ser o motivo da sua expulsão, o ex-dirigente não tem dúvidas: "Porque têm medo que eu me possa voltar a candidatar e ganhar. Esse é o verdadeiro motivo que fez com que me assassinassem pessoal e profissionalmente e a verdade factual é que desde o dia em que iniciaram este assassínio não voltei a trabalhar."