O líder leonino já deixara antes uma mensagem no Facebook quando viu que os adeptos começaram a abandonar o jogo pouco depois do segundo golo do Aves."Por favor sportinguistas não abandonem o campo! Não provoquem confusões! Apoiem os 90 minutos! O Sporting CP é isto! Apoiem a nossa equipa e o nosso clube", publicou.