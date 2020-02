Bruno de Carvalho reage a insultos racistas a Marega e deixa recados

Bruno de Carvalho também reagiu nas redes sociais ao sucedido ontem no Estádio D. Afonso Henriques, onde Marega foi vítima de insultos racistas no jogo entre o V. Guimarães e o FC Porto, acabando por abandonar intempestivamente o encontro. O antigo presidente do Sporting mostra-se solidário "com o FC Porto, nas pessoas do seu presidente, treinador e atletas", dando ainda o seu "total apoio a Marega". E deixou alguns recados...





"Sobre os acontecimentos de ontem no jogo Vitória-FC Porto1. Demonstrar a minha solidariedade com o FC Porto nas pessoas do seu presidente, treinador e atletas;2. Dar o meu apoio total a Marega, que foi ofendido durante grande parte do jogo decidindo abandonar o mesmo. Com esta atitude Marega obrigou, todos os que gravitam à volta do mundo do futebol, a falar sobre o assunto;3. Condenação total do comportamento de adeptos radicais dos Clubes que prejudicam o futebol e que desvirtuam tudo aquilo que o desporto deve ser e representar;4. Uma palavra de compreensão pelas intervenções, após o jogo, de André André e Ivo Vieira pois não me esqueço do que aconteceu na Academia de Guimarães em janeiro de 2018 e de como os dirigentes, treinadores, atletas e staff foram "deixados" ao abandono após terem sido gravemente agredidos... A escolha a "dedo", por parte das maiores figuras do Estado Português, de intervenção apenas nas situações em que a sua agenda lhes convém também é um ato de preconceito que devemos banir da nossa sociedade."