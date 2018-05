Bruno de Carvalho reagiu esta quinta-feira à intenção de Frederico Varandas de avançar como candidato à presidência do Sporting, usando o exemplo do serviço militar para dizer que "nunca se abandona um companheiro de guerra"."Não vamos deixar que o Sporting seja tomado de assalto. Nunca deixámos, não vamos deixar. Se há coisas que não fazemos é desertar. Eu nasci em 1972, fui posto na reserva militar, mas tenho mais honra do que alguém que apareceu hoje. Sabe porquê? Porque nunca se abandona um companheiro de guerra e se passa para o lado do inimigo. Se tiverem aspirações para o clube, no momento certo sejam apresentadas. (...) Único objetivo é derrubar a direção. Se estes senhores não têm feito o que fazem hoje, daqui a duas semanas só teria coisas boas nas capas de jornais. Eles já estão a cair no ridículo e sabem que o tempo urge. Corre-se o risco de se ver o 'walking dead'", explicou o presidente leonino em conferência de imprensa.

Autor: João Socorro Viegas