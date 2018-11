Bruno de Carvalho está no tribunal do Barreiro: siga tudo ao minuto

Chegada de Bruno e Carvalho e Mustafá Chegada de Bruno e Carvalho e Mustafá

10h35 - O tribunal infomou os jornalistas que todos os intervenientes no processo estão no local e que em breve vão iniciar-se os trabalhos.10h00 - O grupo de apoiantes Bruno de Carvalho que na véspera se fez ouvir no tribunal do Barreiro está de regresso ao local.9h46 - O advogado de Bruno de Carvalho, José Preto, e a acaba de entrar no tribunal do Barreiro e volta a não prestar declarações aos jornalistas. Chega acompanhado pela irmã do antigo presidente do Sporting, Alexandra Carvalho.9h26 - A diligência vai decorrer no segundo piso do tribunal do Barreiro; a questão agora é saber se Bruno de Carvalho e Mustafá vão prestar declarações, pois têm o direito de não o fazer. No caso do ex-presidente do Sporting é expectácel que o faça, uma vez que se deslocou voluntariamente ao DIAP e ao DCIAP há pouco mais de um mês com a intenção de ser ouvido no âmbito deste processo.9h17 - As carrinhas que transportam Bruno de Carvalho e Mustafá acabam de dar entrada nas garagens do tribunal do Barreiro.9h12 - A SIC Notícias avança que as medidas de coação podem ser conhecidas já hoje.9h06 - No tribunal a PSP voltou a montar um forte dispositivo de segurança, à semelhança da véspera mais de 30 elementos estão no local.9h03 - Mustafá já deixou o posto da GNR do Montijo e também está a caminho do tribunal a bordo de um jipe, acompanhado por três militares.8h53 - Bruno de Carvalho já deixou o posto da GNR de Alcochete, desta feita os militares não fizeram manobras de diversão para distrair os jornalistas.- O Correio da Manhã relata esta quarta-feira que Bruno de Carvalho já antes de ser detido estava a ser fortemente medicado com calmantes e antidepressivos.- O antigo líder leonino está- dois de dano com violência, 20 de sequestro, um de terrorismo, 12 de ofensa à integridade física qualificada, um de detenção de arma proibida e 20 de ameaça agravada. Mustafá tem de responder por 57, pois foi apreendida droga na sede da Juventude Leonina.- Ontem a irmã de Bruno de Carvalho fez questão de comparecer no tribunal e acompanhar tudo bem d eperto. À noite Alexandra deu uma entrevista à TVI onde contouse encontra no posto da GNR de Alcochete.- O antigo presidente do Sporting e o líder da Juventude Leonina passaram mais uma noite nos calabouços da GNR. Bruno em Alcochete e Mustafá no Montijo. Mustafá recebeu, já à noite,, que lhe terá levado alguns bens pessoais.- Bruno de Carvalho e Mustafá regressam esta manhã ao Tribunal do Barreiro para serem ouvidos pelo juiz de instrução criminal, a partir das 10 horas. Na terça-feiradevido à greve parcial dos funcionários judiciais, pelo que foram apenas identificados. Para hoje também está marcada uma paralisação nacional, mas foram decretados serviços mínimos para o tribunal do Barreiro.