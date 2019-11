Bruno de Carvalho responde a Octávio Machado: «Foram vários monstros, um era anão e bêbado»

Bruno de Carvalho aproveitou o comentário sobre a atualidade desportiva que semanalmente faz na 'Rádio Estádio' para responder a Octávio Machado, que na CMTV disse, a propósito da vitória do Flamengo de Jorge Jesus na Libertadores. Disse ainda, sempre a propósito do Sporting,"O Octávio Machado, numa cena ternurenta na televisão, acabou por elogiar aquilo que Jorge Jesus tinha acabado de conquistar dizendo qualquer coisa como 'era isto que queríamos fazer no Sporting, mas depois veio o monstro'. Houve tanta gente a fazer-me esta pressão, que vou dar a minha opinião", começou por explicar o antigo presidente do Sporting."Ele talvez esteja a referir-se ao monstro que todas as manhãs infernizava os ouvidos do Jorge Jesus e fazia com que o Jorge Jesus, em vez de se preocupar com os treinos ou com o clube, perdesse o seu dia a pensar em teorias de conspiração que esse monstro lhe passava todas as manhãs. Talvez fosse esse monstro. Ou então talvez se refira ao monstro que foi afastado do Sporting e que Jorge Jesus não fez questão nenhuma que voltasse. Ou então ao monstro que permitiu o reencontro de Jorge Jesus com Luís Filipe Vieira, para depois de vários encontros e conversas terem chegado a um acordo que ninguém sabe qual foi. E com esse acordo aconteceu aquela coisa espantosa e milagrosa, que foi o Benfica ter desistido da indemnização que teria a receber de Jorge Jesus", prosseguiu.E finalizou: "Creio que Octávio Machado se enganou. Não foi um monstro que se intrometeu no caminho, mas sim vários monstros. Não sei dizer todos os que foram, mas há um que tenho a certeza: era anão, de estatura e de moral, e bêbado."