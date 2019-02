Bruno de Carvalho revela como o Benfica 'ajudou' Sporting a aproximar-de de Pinto da Costa

"Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" chega esta sexta-feira às livrarias.leu as revelações de Bruno de Carvalho sobre os cinco anos à frente do Sporting e faz, ao longo do dia, um resumo de todos os temas e protagonistas.A polémica do túnel de Alvalade com Carlos Pinho surge também retratada no livro e BdC traça uma fronteira antes e depois da recusa em emprestar Iuri Medeiros ao Arouca (por já ter dado a palavra ao Moreirense). "Antes de todo o episódio do Iuri, posso dizer que tinha boa relação com o presidente do Arouca. É uma pessoa muito castiça. Só que descontrolou-se e optou pela via da mentira e do insulto.""Com Carlos Pinho começou bem e acabou mal. Com Jorge Nuno Pinto da Costa foi precisamente o contrário", reconhece BdC, que se reaproximou do líder portista na sequência da iniciativa dos "diretores de comunicação de ambos os clubes" motivada, entre outros, pelo tema dos "favorecimentos da arbitragem ao Benfica." "A verdade é que quando ele gosta das pessoas sabe ser um gentleman. Alguém que recebe muito bem e que tem um humor refinado. E essa é uma característica que me agrada muito nas pessoas", diz sobre Pinto da Costa. A atitude do líder portista após as rescisões que se seguiram ao ataque à Academia ficou registada. "Recebi logo uma mensagem da parte dele: ‘Posso dizer-lhe que para o Porto não vem nenhum deles.’ E isso caiu-me muito bem."