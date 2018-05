Bruno de Carvalho revelou este sábado que a atual situação que se vive no Sporting está a afetar a sua vida pessoal e afirmou que a ex-mulher, Cláudia Dias Gomes, desapareceu com a filha que têm em comum, Diana, de 3 anos, por achar que "não estão reunidas as condições de segurança"."Não sei onde está a minha filha Diana, porque a minha ex-mulher desapareceu com ela", disse.