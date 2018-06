Bruno de Carvalho considerou na conferência de imprensa em que abordou aque tanto o guarda-redes como William já deviam ter deixado Alvalade."Quer o Rui, quer o William são jogadores que nós achávamos que já deveriam ter saído, que já lhes devia ter sido dada essa oportunidade desde a época passada. Porque era a sua vontade e porque se ultrapassou o ponto de equilíbrio, não houve contactos suficientes entre os jogadores e a administração."Sobre a rescisão de Rui Patrício, o presidente espera que o guarda-redes volte atrás. "Tenho pena. A lei dá 7 dias ao Rui Patrício para que reflita sobre esta situação e espero que o faça porque alguém está a contar-lhe uma história mal contada e a administração do Sporting cá estará para apoiar os jogadores, mas não para ceder a chantagens. Não me parece que o Rui alinhasse num sistema de chantagem a um clube que o ajudou a crescer. Espero que tenha a oportunidade de sair do Sporting pela porta grande, como ele merece e como o Sporting merece."