Continuar a ler

E prosseguiu: "Rui Patrício sabe mais do que isto. Não devemos entrar neste tipo de situações com os adeptos, temos de saber medir o que fazemos e dizemos. Alguma vez estou a dizer que isso merece um ato criminoso? Nunca."



E prosseguiu: "Rui Patrício sabe mais do que isto. Não devemos entrar neste tipo de situações com os adeptos, temos de saber medir o que fazemos e dizemos. Alguma vez estou a dizer que isso merece um ato criminoso? Nunca."

Bruno de Carvalho abordou o papel de Rui Patrício no Sporting, mas criticou o comportamento do guarda-redes."O Rui Patrício tem tempo suficiente e respeito-o. Ele disse-me que fui o único presidente a pedir para deixar uma camisola no museu do Sporting. É um jogador importante do Sporting. Não pode, não deve, nos estacionamentos do Sporting, dirigir-se aos adeptos chamando-lhes nomes e dizendo que estavam pagos. Falo quando chegaram de Madrid".