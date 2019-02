Bruno de Carvalho: «Saídas de Nani e Montero assustam-me»

Bruno de Carvalho considerou na entrevista que deu esta noite á TVI que o Sporting tem "um plantel forte", mas mostrou-se preocupado com as saídas deO antigo presidente, que disse ser responsável pelas contratações de Bruno Fernandes, Bas Dost e Slimani, falou da atual equipa. "O Sporting tem uma série de jogadores bons, tem um plantel de qualidade. As saídas do Nani e do Fredy Montero assustam-me. Não seria esse o meu caminho, garantidamente. Acho que o Sporting tem um plantel que fica enfranquecido, mas é um plantel forte. Temos uma equipa sub-23, fechada por mim, cheia de talento."E prosseguiu: "90 por cento dos jogadores foram contratados sob o aval dos treinadores. A maior parte singraram e eram excelentes jogadores. Falharam nalguns mas isso é normal no futebol. O peso da camisola pode ser maior para uns dos que para outros. Em nenhum jogador eu perdi dinheiro. Houve alguns erros de castig, mas o Sporting até ganhou dinheiro."