Bruno de Carvalho: «Se houve alguém que trabalhou não são estes catraios que lá estão»

Bruno de Carvalho abriu as páginas do seu futuro livro para revelar capítulos não escritos no ‘Sem Filtro’, que foi ontem apresentado numa livraria no Porto. O ex-presidente do Sporting aproveitou a presença da comunicação social para responder a Frederico Varandas "Quando entrei, sempre disse que o Sporting lutava para ser campeão e este catraio já está a pedir tempo aos sportinguistas. Com tudo o que aprendemos nos cinco anos e meio, o Sporting este ano era campeão. Se houve alguém que trabalhou, se empenhou e tem o ‘know how’, não são estes catraios que lá estão. Fui eu, a minha equipa e os 3 milhões e meio de sportinguistas", referiu BdC, em tom de acusação ao trabalho desenvolvido por Varandas."Estas pessoas que estão no Sporting não têm a mínima capacidade para gerir o clube. Vir dizer mal da direção anterior, é das coisas mais reles que eu já vi, quando lhes foi entregue um prato de ouro e que eles hoje querem dizer que foi um prato de latão. Foi-lhes entregue dinheiro e até já se diz que vão pegar em 200 M€ e pagar a dívida aos bancos. A taxa de juro que conseguimos era para continuar a gerir bem, mas gerir dá trabalho. Se há alguém sentado na cadeira de presidente neste momento, foi devido ao nosso trabalho, porque quando entrámos, o Sporting estava em pré-falência e já se falava da descida à 2ª Divisão", referiu, já depois de explicar os contornos negociais de Montero, Alan Ruiz e Bruno César, considerando o negócio com o avançado "muito vantajoso para o Sporting", enquanto o valor inflacionado de Alan Ruiz deveu-se a "uma intervenção absurda do senhor Jorge Jesus, que ligou ao jogador, à família do jogador e ao empresário, e de repente o preço duplicou".Sobre Bruno César, o ex-líder explicou que foi-lhe "dito que tinha o custo de um milhão" e, a certa altura é "confrontado com um custo real de 2 milhões, porque seria um milhão líquido para o jogador". Bruno Carvalho lembrou ainda os cerca de "um milhão e meio de euros de comissões pagas pelas transferências de Luiz Phellype, Doumbia e do Plata", e referiu que tem "o mesmo sentimento" pelo seu ex-sogro do que "tem por Varandas".