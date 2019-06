Bruno de Carvalho: «Se houvesse imagem minha a rir-me como Varandas já estava preso em Guantánamo»

O 'Expresso' antecipou esta sexta-feira parte da entrevista a Bruno de Carvalho em que o ex-presidente do Sporting questiona o comportamento de procuradores, antigos empregados, antigos colegas na direção do Sporting e até de Frederico Varandas a propósito do ataque a Alcochete."Se houvesse uma imagem minha a rir-me como Varandas naquela altura em Alcochete, já estava preso em Guantánamo", diz Bruno de Carvalho.Em relação a Frederico Varandas, o antigo líder leonino refere ainda: "Vou esperar até dia 6 de julho, para saber se sou associado do Sporting ou não. E depois posso falar".Bruno de Carvalho questiona ainda o comportamento da procuradora Cândida Vilar: "Todos nós pudemos observar aquela coisa hedionda que foi o interrogatório da procuradora Cândida Vilar ao Fernando Mendes. Toda a gente pôde observar essa perseguição e esta forma de atuação que ela tem para comigo".O ex-presidente leonino diz que não trabalha desde que saiu do Sporting porque ninguém arrisca a dar-lhe a mão: "O que estes senhores fizeram foi isso, estes senhores tiraram-me a possibilidade de trabalhar. Quando perguntam até onde vai o sistema, o sistema vai até aqui".