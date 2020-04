Bruno de Carvalho sem 'medo' das revelações de Rui Pinto: «Quem não deve, não teme»

Bruno de Carvalho diz-se satisfeito pela alteração da medida de coação aplicada a Rui Pinto, sublinhando que as informações do 'hacker' no âmbito do futebol são "positivas" e particularizando no caso do Sporting.





"Tudo aquilo que o Rui Pinto possa trazer de todos, e devo dizer que tem informações de clubes, de gabinetes de advogados, é positivo. Sobre o Sporting, acho bem que tudo que ele tem seja tornado público. Quem não deve não teme", sublinhou BdC, no comentário semanal no seu canal de Youtube."Acho que as coisas vão ser investigadas doa a quem doer. Espero que se apurem responsabilidades com o Sporting se for motivo disso", vincou ainda Bruno de Carvalho.