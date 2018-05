Depois de Lisboa, Faro. Bruno de Carvalho viajou até ao Algarve para a segunda sessão de esclarecimento e reuniu-se com quase duas centenas de sócios do Sporting. Durante o encontro, o presidente dos leões foi interpelado pelos associados sobre a atualidade do clube e deixou a sua versão dos factos.





Bruno de Carvalho, que não entrou nem saiu pela porta principal do Pavilhão da Penha, deixou críticas à Holdimo – segunda maior acionista da SAD – e a José Maria Ricciardi, mostrando-se confiante no apuramento da verdade nos incidentes na Academia. Revelando a existência de um almoço com Jorge Jesus e Augusto Inácio que serviu para sanar os problemas entre ambos, BdC deixou igualmente uma crítica implícita aos adeptos. "Por que ganhamos nas modalidades e não no futebol? A culpa é dos sportinguistas", disse, numa alusão à autofagia que diz existir no clube.

O caso Cashball, que conta com André Geraldes e Gonçalo Rodrigues como arguidos, foi um dos mais abordados, mas BdC sossegou os sportinguistas. "Estamos tranquilos e ninguém será responsabilizado. Em breve vai provar-se que o denunciante [Paulo Silva] recebeu dinheiro da CMTV", referiu o líder, alvo de elogios devido ao trabalho mas também criticado pela forma de se exprimir.

Autor: Armando Alves