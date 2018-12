Bruno de Carvalho: «Sou o mesmo homem que teve aprovação esmagadora nas eleições de 2017»

Bruno de Carvalho assegurou este sábado ser "o mesmo homem" que venceu as eleições de 2017 com "aprovação esmagadora" dos sócios. Numa declaração publicada no Facebook e lida pela irmã a Assembleia Geral , o ex-presidente lembrou o trabalho feito em Alvalade."Eu, continuo a ser o mesmo homem que fez do Sporting Clube de Portugal um Clube mais forte e que mereceu a vossa aprovação esmagadora nas eleições de 2017! Que lutou pelo nosso Clube com a força de um Leão durante cinco anos e meio!", referiu.Bruno de Carvalho pediu mesmo aos sócios que pensem nos "cinco anos de trabalho e dedicação" ao clube na hora de votar a sua expulsão: "Quando hoje, forem chamados a votar, peço, humildemente, a todos os Sportinguistas que pensem nesse homem, e no melhor dos cincos anos de trabalho e dedicação que entreguei com afinco e paixão ao nosso Clube. Pensei no Bruno de 6 anos que da forma mais genuína fez do Sporting a sua missão".