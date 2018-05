No final da AG de obrigacionistas do Sporting , Bruno de Carvalho congratulou-se pelo "voto de confiança" dado. "Há muito ruído, muita turbulência, mas sentimo-nos muito honrados no apoio e nas firmes convicções de quem nos vem acompanhando - banca, patrocinadores, obrigacionistas - e isso é muito importante para os sportinguistas sentirem orgulho de ser deste clube, do caminho que estamos a seguir. Numa semana em que apresentámos contas excelentes, mais uma vez temos contas positivas - claro que os lucros desceram, mas isso deve-se também ao fortíssimo investimento que foi feito", afirmou o presidente leonino à Sporting TV."É um sinal de confiança dos investidores. Vivemos num mundo de emoções, mas este mundo de patrocínios é de muita racionalidade. Acreditam e confiam nestas pessoas para continuarem a ser os portadores dos seus investimentos e, para nós, é um motivo de orgulho. Temos de começar a perceber que o Sporting está a funcionar como sempre esteve: bem, bem gerido, no rumo certo. São sinais que as pessoas vão percebendo e continuamos muito honrados por continuar a servir o Sporting", sublinhou, deixando igualmente uma mensagem aos jogadores e equipa técnica a horas da final da Taça de Portugal.