Bruno de Carvalho: «Sportinguistas deviam solicitar uma Assembleia Geral para eu voltar»

Bruno de Carvalho considera que deveria ser readmitido como sócio do Sporting depois de ter sido absolvido de todas as acusações de que foi alvo no âmbito do julgamento do ataque à Academia. À TVI, o ex-presidente do Sporting lembrou que foi este processo a espoletar tudo.





"Acho que os sportinguistas deviam pensar muito bem no que aconteceu e solicitar uma Assembleia Geral para o meu regresso enquanto associado de plenos poderes. Depois vamos entrar num discurso que não vale a pena, se posso ou não candidatar-me. A primeira coisa de justiça era as pessoas admitirem que foi Alcochete a motivar isto. E agora no mínimo deviam readmitir-me no clube que sempre amei", começou por dizer o antigo responsável leonino.Questionado se, caso voltasse a ser sócio, ponderaria voltar a candidatar-se à presidência do clube, Bruno de Carvalho frisou: "Nunca escondi que acho que fiz um excelente trabalho e que me considero bom e sinto-me muito honrado."