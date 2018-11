Bruno de Carvalho suspenso por 30 dias pela FPF

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu Bruno de Carvalho com 30 dias de suspensão e multa de 3.830€ por ter injuriado o presidente do Sp. Braga , António Salvador.Em causa estão declarações do antigo líder leonino, proferidas em março deste ano, em reação às acusações do clube minhoto na sequência do pagamento dos leões da transferência de Battaglia: "És um labrego trolha e aldrabão! Já não te consigo aturar! Vai mandar no G15 e aproveita e vai... Idiota aldrabão... Adoras ser o presidente do Benfica B... Agora faz mais um comunicado...", disse Bruno de Carvalho na altura, através do Facebook.