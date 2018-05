"Houve uma reunião na segunda-feira em que eu disse que nos tínhamos de nos focar num troféu que ainda podemos conquistar esta época. Perguntei aos jogadores se estavam focados e eles responderam-me que sim. Também perguntei a um jogador se ele sabia o que era virar-se a um líder de uma claque e ele respondeu-me que tinha o sangue quente. Também lhes pedi para me alertarem se houvesse ameaças. E também lhes disse que às 16 horas estaria na Academia, mas as notícias do Cashball impediram-me de chegar a horas. Eu ia lá estar também e também poderia estar com fraturas, pontos. Estou em choque. Mas quando houve ataques na Academia de Guimarães, também ninguém disse nada, porque não era o Bruno. Há muita coisa para fazer na luta contra a violência no desporto. Mas não quero acreditar que haja uma rescisão de contrato por culpa de um acto que começou involuntariamente nos jogadores", afirmou.

Além de ter garantido que "não foi a administração da SAD que deu autorização" para quem quer que seja entrar na Academia, em Alcochete, Bruno de Carvalho explicou que à hora que sucedeu o ataque deveria estar igualmente na Academia, mas que "as notícias do Cashball" o impediramde chegar a horas.