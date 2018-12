Bruno de Carvalho tem novo projeto

Ver esta publicação no Instagram A trabalhar no meu novo projecto. Em breve mais novidades! Uma publicação partilhada por Bruno de Carvalho (@bruno_de_carvalho72) a 3 de Dez, 2018 às 1:03 PST

Bruno de Carvalho anunciou esta segunda-feira que está a trabalhar num novo projeto. Um dia depois de ter voltado às redes sociais para comentar a divulgação dos áudios do seu interrogatório no tribunal do Barreiro e a entrevista de Fernando Mendes , entre outros temas, o antigo presidente do Sporting utilizou o Facebook e Instagram para dizer que terá novidades brevemente."A trabalhar no meu novo projecto. Em breve mais novidades!", escreveu.Ao longo do dia de ontem, Bruno de Carvalho publicou por cinco vezes nas redes sociais. No primeiro post, o ex-presidente do Sporting garantiu que faz da verdade ponto de honra. No segundo, o destinatário foi Rogério Alves a propósito da última Assembleia Geral do Sporting. Entretanto e ainda no âmbito do ataque da Academia de Alcochete, Bruno de Carvalho voltou a utilizar as redes sociais para responder à entrevista de Fernando Mendes.Com uma ilustração em que as personagens da Disney, Pateta e Donald, surgem num estado alterado, o antigo líder do clube leonino acrescentou o seguinte texto: "A credibilidade de um drogado alcoólico... O que é que eu digo? Que foi o Bruno de Carvalho. Mas a que pergunta eu respondo isso? A qualquer uma! Agora enrola mas é aí outra, e a seguir vamos prós copos."Ao final da tarde ainda divulgou uma nova mensagem, agora dirigida aos jornalistas presentes em Alcochete no passado dia 15 de maio, que em comunicado desmentiram as suas palavras ao juiz. " Se alguém foi desmentido aqui foi quem me contou o sucedido".E já depois das 20 horas, publicou novo post, sobre a notícia do Correio da Manhã dando conta da intenção de Rui Patrício e William de apresentarem uma queixa-crime, por difamação.