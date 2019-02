Bruno de Carvalho: «Tenho o mesmo sentimento pelo meu sogro do que por Varandas»

Bruno Carvalho defendeu, em conferência de imprensa realizada na Livraria Bertrand, no Porto, das acusações tecidas pela direção leonina , presidida por Frederico Varandas, sobretudo na questão que envolve o sogro, pai da ex-mulher Joana Ornelas."Eles garantiram que não iam mentir mais aos sportinguistas mas isto é tudo uma mentira pegada (sobre o contrato com a MGRA, que em 2018 contratou o sogro de BdC ). Um milhão foi pago em cinco anos. Se virem o valor anual que é pago, e se perceberem que o Sporting deu sempre lucro nos nossos mandatos, percebem perfeitamente que o trabalho que esta empresa realizou foi fantástico", explicou o antigo líder verde e branco, passando para o contra-ataque."Alexandre Godinho saiu da empresa, portanto ‘a empresa de Alexandre Godinho, não’. E depois num processo de seleção, entrou uma pessoa que já não diz nada, que é o meu antigo sogro. Tenho exatamente o mesmo sentimento pelo meu sogro do que por Frederico Varandas... O problema da MGRA não é mais meu. Isso é um problema deles, se têm lá uma pessoa com o caráter do meu sogro. Por isso, quero dizer que é totalmente falso. Quando saímos, devia-se ainda umas centenas a essa empresa…", lembrou Bruno de Carvalho.À pergunta sobre os contratos estabelecidos com a Xau Lda e com o Batuque FC, Bruno de Carvalho fugiu ao assunto e centrou a atenção na equipa B. "Uma das lutas, desde que cheguei ao Sporting, foi acabar com a equipa B. Agora é fácil a estes catraios falarem da equipa B porque já não existe. Por muito que não gostasse, o Sporting aceitou fazer mais um triénio de equipa B para ajudar as equipas da 2ª Liga, e com isso tinha de se contratar jogadores. Que eu nunca quis que isso acontecesse, sempre fui contra a equipa B e sempre a favor dos sub-23", referiu. "Podem perguntar às pessoas da Federação, que vão dizer que afinal eu tinha toda a razão quando disse que a equipa B não era um bom caminho de progressão para os jogadores mas sim os sub-23. Fui eu que disse isso na Federação faz 4 anos. Por isso, se descemos de divisão, não era do nosso interesse. Por coincidência, porque se fala tanto de dinheiro, em 3 jogadores, num comunicado enviado à CMVM, o Sporting pagou de comissão 1,5 milhões de euros. Doumbia (480 mil euros), Luiz Phellype (200) e Plata (400). Mas isso não interessa", finalizou o antigo presidente do Sporting.