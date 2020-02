Bruno de Carvalho: «Teve de ser Raúl José a explicar em amadorense ao Jorge Jesus que não estava despedido»

Bruno de Carvalho revelou em tribunal, no Julgamento do Ataque à Academia, que tinha intenção de despedir Jorge Jesus mas também Frederico Varandas.





"As duas pessoas que iam ser despedidas eram o Jorge Jesus e o Frederico Varandas, que é hoje o presidente. Um acabou condecorado e o outro acabou presidente. O único despedido fui eu...", lamentou o ex-presidente do Sporting na sessão, no tribunal de Monsanto.BdC criticou a postura de JJ em alguns momentos, sublinhando que não era o único a querer a saída do treinador. E explicou o que quis dizer com 'os que estão comigo': "Queria dizer que eu sabia que toda a gente ia ficar contente com a saída de Jorge Jesus".O ex-presidente verde e branco falou ainda do processo disciplinar colocado ao técnico: "Teve de ser o Raúl José a explicar em amadorense ao Jorge Jesus que não estava despedido."Sobre a mudança da hora do treino no dia da invasão à Academia, BdC atirou: "Ele entendeu que iam fazer o papel [da demissão] de manhã e então decidiu alterar o treino para a tarde. Foi das decisões mais acertadas que vi Jorge Jesus tomar em três anos e meio," refere.