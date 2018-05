Continuar a ler

Recorde-se que o presidente dos leões não marcou presença no Jamor no passado domingo, no jogo da Taça de Portugal em que a equipa de Jorge Jesus perdeu com o Aves, tendo Bruno de Carvalho justificado na altura a ausência de forma a



Recorde-se que o presidente dos leões não marcou presença no Jamor no passado domingo, no jogo da Taça de Portugal em que a equipa de Jorge Jesus perdeu com o Aves, tendo Bruno de Carvalho justificado na altura a ausência de forma a "evitar constrangimentos"

Bruno de Carvalho vai marcar presença este domingo na final da Taça de Portugal feminina.sabe que o presidente dos leões estará esta tarde no Jamor no jogo entre o Sporting e Sp. Braga, com início marcado para as 17h15.Bruno de Carvalho, que na manhã deste domingo chegou, pelas 9H45, à primeira sessão de esclarecimento aos sócios do Sporting , a decorrer no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, estará acompanhado por outros elementos da direção do clube.