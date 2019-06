Bruno de Carvalho vai processar o Estado português: «Estou na lista de terroristas dos EUA»

Bruno de Carvalho acusou o Ministério Público de o ter matado "social e profissionalmente" e adiantou que vai mover um processo contra o Estado português. Até porque, garante o ex-presidente do Sporting, passou a fazer parte da lista de terroristas dos EUA na sequência da acusação no âmbito do ataque à Academia."Têm a noção de que o meu nome, como acusado de terrorismo, está nas listas de terroristas dos Estados Unidos? Aconteceu-me algo que nunca aconteceu no Mundo, que foi o ataque cerrado político e desportivo comigo no poder. Nem com [José] Sócrates, que teve essa sorte, foi muito tempo depois de ter saído do poder", afirmou o ex-líder verde e branco numa entrevista ao 'Expresso'."Estou acusado pelo Ministério Público de 98 crimes mas diretamente a mim zero. É apenas por me considerarem o autor moral que fizeram a soma dos crimes das 41 pessoas que estão presas ou atuaram. É um processo que tem servido para me caluniar e difamar, que vai originar da minha parte um processo contra o Estado. Foi uma forma de me matar social e profissionalmente. E a verdade é que resultou", acrescentou.