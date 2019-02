Bruno de Carvalho vai reagir à conferência de Frederico Varandas

Bruno de Carvalho vai reagir ainda esta tarde à conferência de imprensa que a direção do Sporting agendou para as 18 horas e que servirá para expor a atual situação do clube. O antigo presidente dos leões estará atento à informação que vai ser veiculada por Frederico Varandas e seus pares e pretende tomar posição de imediato.A reação de Bruno de Carvalho acontecerá pelas 18h45 no Shopping Cidade do Porto, onde tem agendada uma sessão de autógrafos relacionada com o livro que acaba de publicar.A análise de Frederico Varandas ao momento do Sporting está programada há uma semana e poderá trazer revelações sobre o momento e o passado recente do Sporting, nomeadamente sobre o mandato de Bruno de Carvalho.