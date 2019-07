Bruno de Carvalho: «Varandas deve ter um poster meu no quarto»

Bruno de Carvalho comentou esta quinta-feira o incidente na AG do último sábado , fazendo duras críticas a Frederico Varandas."Varandas demonstrou o que pensa da democracia e de quem não gosta dele. Silencia quem não gosta dele através da violência", referiu em entrevista à Rádio Estádio."Acredito que deve ter um poster meu no quarto, um fetiche por mim. Espero que se dedique mais a aprender as regras das modalidades e a melhorar a comunicação", afirmou.No dia 1, Frederico Varandas deixou uma garantia relativamente ao sucedido na AG. "Não podemos misturar uma centena de sócios com dezenas e dezenas de milhares de sócios. São pessoas que têm alguma dificuldade em viver em democracia ou não querem viver em democracia mas essas pessoas já perceberam que a cultura do medo e da perseguição acabou no Sporting, Essas pessoas não têm mais resiliência, perseverança e resistência do que eu. Quem manda é vontade da maioria dos sportinguistas. Hoje, no Sporting, há espaço para divergentes opiniões e para a crítica mas sempre com respeito", disse o presidente do clube leonino em entrevista à Rádio Observador.