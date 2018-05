Continuar a ler

E prossegue-se: "O Presidente do CD respondeu dizendo que o Presidente da MAG iniciou a sua intervenção declarando que tudo o que o norteia é o respeito, e, depois, teceu considerações altamente injuriosas que atacam a honra e dignidade do Presidente do CD e membros do CD. Disse ainda que queria ser claro dizendo duas coisas: em primeiro lugar, que a forma de vida do Comendador Marta Soares causou à Direcção, várias vezes, grandes constrangimentos e vergonha, e que, ao contrário do mesmo, teve oportunidade de lhe dizer, por várias vezes, olhos nos olhos; queria também dizer que lamenta esta forma de chantagem e coacção com que o Presidente da MAG apresenta as duas soluções, assacando, desde já, de uma forma despudorada, responsabilidades sobre aquilo que o Presidente da MAG, os restantes membros da MAG e do CFD, por terem absoluta consciência das consequências que poderão advir dos actos que agora estão a praticar".



O presidente demissionário da Mesa da AG, Jaime Marta Soares, mostrou-se muito crítico com a atuação de Bruno de Carvalho na reunião dos órgãos sociais de quinta-feira, acusando-o de " mentiroso compulsivo ", palavras às quais o porta-voz do presidente do Conselho Diretivo leoninoJá este sábado, na ata da reunião enviada pela direção do Sporting aos sócios, é possível ler-se a troca de palavras entre Marta Soares e Bruno de Carvalho."O Presidente da MAG insurgiu-se contra a forma como Presidente do CD estava a conduzir a reunião; disse que a reunião não tinha este objectivo e que o Presidente do CD estava a conduzir os trabalhos como se fosse um tribunal.(...) O Presidente da MAG disse, ainda, dirigindo-se ao Presidente do CD: 'O senhor está sempre a vitimizar-se, numa estratégia de fuga para a frente; é perito em sacudir água do capote, nunca assumindo responsabilidades; tenho muitas coisas para contar, mas não as conto porque tenha vergonha do que sei'. O Presidente do CD respondeu dizendo que o Presidente da MAG podia fazer as queixas que quisesse que não estava preocupado", pode ler-se.