Bruno Fernandes: «A final não tem de ser um sonho, tem de ser um objetivo»

Bruno Fernandes mostrou-se feliz com o resultado que o Sporting alcançou em casa do Qarabag (vitória por 6-1 ), em jogo que valeu o apuramento para os 16-avos de final da Liga Europa. O médio disse ainda que chegar à final da prova tem de ser um objetivo."O balanço é muito positivo, o objetivo principal foi conseguido que era a passagem. Parecendo que não, era um grupo difícil com viagens longas e equipas que criam dificuldades a jogar em casa. Nós sentimos dificuldades na Ucrânia, mas aqui fomos muito fortes, mostrámos espírito de equipa e um grande futebol. Foi isso que nos ajudou a conquistar um resultado positivo", começou por dizer o internacional português, autor de um bis."O grupo está confiante, as vitórias trazem confiança à equipa, e marcando 10 golos em dois jogos é importante independentemente do resultado, sofremos dois golos, temos que diminuir este número, mas obviamente o balanço é muito positivo, o objetivo é marcar sempre mais um e esse objetivo tem sido atingido", acrescentou."A final não tem de ser um sonho, tem de ser um objetivo. Estamos nesta competição sabendo que é difícil com grandes equipas, sabemos que ainda vão entrar equipas da Champions, mas temos qualidade para nos batermos contra qualquer equipa, demonstrámos isso e vamos continuar a demonstrar. É indiferente a equipa que encontremos pois o nosso objetivo é ganhar, o Benfica não vale mais que uma passagem por isso será indiferente. Claro que se fosse uma final ganha contra o rival seria especial, mas uma final é sempre uma final", vincou Bruno Fernandes."Estou a crescer, ainda tenho muito a crescer. Tive esse desabafo onde foi muito crítico comigo. Hoje marquei dois golos mas no próximo quero fazer três golos e assistências. Quero sempre mais", finalizou.